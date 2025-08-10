Duda Nagle e Carlinhos Aguiar erram questão sobre culinária
Duda ainda levou a melhor e continuou na liderança da competição
Em mais um duelo emocionante de Acerte ou Caia deste domingo (10), Duda Nagle convocou Carlinhos Aguiar. Após receber homenagens do filho, que estava presente na plateia, Carlinhos acertou várias questões sobre conhecimentos gerais. Porém, Duda ainda levou a melhor e continuou na liderança da competição. Já Carlinhos, saiu da competição e convocou o filho para cair no buraco em seu lugar.
