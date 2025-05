Duelo final! Bruno enfrenta Thiago Gardinali em disputa emocionante pelo prêmio

Tudo ou nada para Bruno! O sertanejo, da dupla com Barretto, deixou para o último duelo Thiago Gardinali. Antes do game começar, o jornalista falou sobre as suas coberturas internacionais e as guerras que já presenciou. “Por isso, eu não estou com medo desse buraco”, disse o apresentador. Mas, numa pergunta sobre cantores sertanejos, Gardinali não soube a resposta e deu a vitória a Bruno. “Isso é lobby”, brincou antes de cair.



