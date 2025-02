Emilly Araújo desbanca Vida Vlatt e assume liderança do Acerte ou Caia! deste domingo (26)

Vida Vlatt mandou mais um oponente para o buraco, no Acerte ou Caia! deste domingo (26), e adicionou R$ 20 mil ao prêmio após abrir o lado ouro da moeda. Depois de derrotar a empresária e influenciadora Mayla Araújo, a atriz decidiu manter o desafio em família e escolheu duelar com a empresária Emilly Araújo. Desta vez, no entanto, ela levou a pior e deixou o programa.