Faltou à aula de direção? D'Black perde duelo contra Babi Xavier e vai para o buraco

D'Black foi escolhido pela líder Babi Xavier para disputar o duelo e respondeu bem às perguntas. Antes de cair no buraco, o cantor e ex-participante do Power Couple Brasil deixou claro que está solteiro. O que o fez perder foi uma pergunta sobre a ação de colocar o veículo em uma vaga. Será que ele faltou à aula de direção?



