Geisy Arruda se atrapalha com charada sobre fenômeno da eletricidade e perde duelo com Lucas Rangel Participação da carismática influenciadora no programa durou pouco tempo

Acerte ou Caia|Do R7 01/06/2025 - 17h18 (Atualizado em 01/06/2025 - 17h17 ) twitter

