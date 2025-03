Gretchen vence o primeiro duelo e manda Val Marchiori para o buraco

O programa deste domingo (23) recebe 11 celebridades para disputar o prêmio de até R$ 300 mil. Dentre elas, Gretchen foi a selecionada para começar na liderança do game. A cantora escolheu Val Marchiori para o primeiro duelo da tarde e levou a melhor. A socialite e empresária errou uma pergunta sobre “mastigação” e arrastou com ela para o buraco um vestido luxuoso e uma porção de joias caras. Assista!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!