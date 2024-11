Heitor Martins é eliminado pela influenciadora digital Ana Paula Minerato

No primeiro duelo do game, Heitor Martins levou a melhor e eliminou a jornalista Fabíola Gadelha. Na sequência, o ator e humorista escolheu Ana Paula Minerato para o desafio. Porém, não soube dizer o nome de um famoso grupo de pagode criado nos anos 1990 que conta com o vocalista Dodô. Com isso, a influencer e ex-participante de A Fazenda 8 avançou para a rodada seguinte.