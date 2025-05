Histórico! Gustavo Marsengo gabarita Desafio Final e ganha R$ 214 mil, o maior prêmio já conquistado

Uma pilha de nervos. É assim que se encontrava Gustavo Marsengo antes do início do Desafio Final! O influenciador aceitou responder a dez perguntas em dois minutos e correu o risco de perder tudo o que havia conquistado, mas ele fez bonito e levou para casa impressionantes R$ 214 mil. O prêmio é o maior da história do programa e deixou Gustavo vibrando de emoção. Dá só uma olhada em como foi!



