‘Hoje não é meu dia’, afirma Medrado após errar pergunta e ir para o buraco
Cantora não soube falar que a instalação que gera energia elétrica com a força da água é a usina hidrelétrica
Em seu primeiro duelo como líder, Matheus Martins convidou Medrado para batalhar. A cantora acabou sendo eliminada, pois não soube falar que a instalação que gera energia elétrica com a força da água é a usina hidrelétrica. ‘Hoje não é meu dia’, disse ela antes de cair. Matheus ainda deu sorte na escolha da moeda e adicionou mais R$ 7,5 mil ao prêmio acumulado.
No penúltimo duelo da edição, Larissa Tomásia derruba Matheus Martins e se torna líder
Com isso, a influenciadora digital terá que superar Shia para se tornar a campeã deste domingo (14)
Fernandinho Beat Box é eliminado na primeira pergunta: ‘Não acredito’
O beatboxer não soube dizer que o animal que tem chifres é chifrudo
Matheus Martins desbanca Kadu Moliterno e assume a liderança da edição
Modelo ainda teve sorte na escolha da moeda
‘Precisamos reverter essa situação’, diz Tom Cavalcante sobre prêmio acumulado por Kadu Moliterno
Ator continua dando azar na escolha das moedas
‘Eu vou embora’, brinca Kadu Moliterno após dar azar na escolha da moeda
O ator fingiu que ia embora depois de escolher a moeda que tinha o valor dividido por dois, em vez de R$ 15 mil
Kadu Moliterno perde todas as vidas em duelo com Laércia Dantas, mas segue no jogo
Laércia caiu no buraco depois de não saber responder que o balaustre é a pequena coluna que sustenta o corrimão
‘Tristíssima’, lamenta Maria Caporusso após ser eliminada em duelo dinâmico
Antes de cair, ela se despediu de Matheus Martins de forma emocionante
Pergunta sobre música de Elba Ramalho manda Evelyn Regly para o buraco
Influenciadora foi a primeira eliminada da edição deste domingo (14)
Tom Cavalcante se veste de Jarilene para comemorar mesversário da neta Antonella
Apresentador do Acerte ou Caia! divertiu os fãs em vídeo nas redes sociais; a bebê é filha de Maria Cavalcante
Continua ou para? Joaquim Lopes vence o Acerte ou Caia e toma decisão importante
Ao abrir sua última moeda, o ator sofreu mais um golpe do azar e teve seu prêmio dividido por dois
Joaquim Lopes manda Renato Rabelo para o buraco e elimina todos os seus oponentes
Em um confronto rápido, Renato não se recordou da Rainha Má
Não deu! Simioni leva a pior contra Joaquim Lopes e é eliminada
A influenciadora teve um branco e não conseguiu acertar a pergunta
