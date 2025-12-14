‘Hoje não é meu dia’, afirma Medrado após errar pergunta e ir para o buraco

Em seu primeiro duelo como líder, Matheus Martins convidou Medrado para batalhar. A cantora acabou sendo eliminada, pois não soube falar que a instalação que gera energia elétrica com a força da água é a usina hidrelétrica. ‘Hoje não é meu dia’, disse ela antes de cair. Matheus ainda deu sorte na escolha da moeda e adicionou mais R$ 7,5 mil ao prêmio acumulado.



