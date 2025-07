Jéssica Cardoso diverte convidados com histórias de trabalho, mas perde duelo para Porchat

Depois de vencer três adversários, Fábio Porchat escolheu disputar as perguntas do programa contra Jéssica Cardoso. Antes de começar o game, a influenciadora divertiu Tom Cavalcante e os convidados com histórias curiosas sobre o seu trabalho na internet. Já no duelo, Jéssica não soube responder uma pergunta simples e foi direto para o buraco. A vitória garantiu para Porchat mais uma vida no programa. Assista!



