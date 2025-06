“Quando um não quer, dois não brigam.” Por não saber decifrar uma charada sobre esse ditado popular, Ruy Brissac foi para o buraco. Com isso, Leonardo Miggiorin consagrou-se campeão do dia, optou por não participar do desafio final e levou o premio de R$ 50,5 mil.



