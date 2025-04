Mais uma troca: Rossicléa dá lugar a Gustavo Mendes na liderança da edição

Rossicléa conseguiu assumir a liderança da edição, mas ficou pouco tempo no posto. Isso porque foi eliminada por Gustavo Mendes já em seu primeiro duelo como líder. A humorista não soube responder que o tempo de 90 minutos de um jogo de futebol é chamado de ‘tempo regulamentar’. Com isso, não deu outra: Rossicléa foi para o buraco!



