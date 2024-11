Maurren Maggi engata a quinta e deixa Juliana Boller para trás no Acerte ou Caia!

Maurren Maggi segue rumo ao prêmio final do Acerte ou Caia! E mais uma vez ela se deu bem ao escolher Juliana Boller. A atriz, que esteve recentemente na tela da RECORD como a Eva, na reprise de ‘Gênesis’, tentou passar despercebida ao ficar ‘com cara de blefe’. Não deu certo, ela foi escolhida pela líder do dia e não soube dizer o nome do principal vilão do filme ‘Os Vingadores: Guerra Infinita’. Com isso, a medalhista olímpica engatou a quinta vitória.