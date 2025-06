Max Porto topou encarar o Desafio Final. O artista plástico acertou as dez perguntas em menos de dois minutos e, com isso, levou R$ 31.500 para casa. 'Ele foi o máximo', disse Tom após a vitória de Max.



