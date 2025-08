'Minha mãe vai ficar desesperada', dispara Adriana Ferrari após perder duelo para Babi Xavier

Adriana Ferrari relembrou os mais de 20 anos na televisão e no teatro e partiu para o duelo contra a líder Babi Xavier. Durante a disputa, a atriz respondeu bem às perguntas, mas falhou quando o assunto era o local onde os atletas desfilaram nas Olimpíadas de Paris. Adriana foi para o buraco, e Babi seguiu no jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!