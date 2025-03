Mudança de líder! Gui Araújo desbanca Ana Paula Reunalt e assume liderança

Ana Paula Reunalt, primeira líder do Acerte ou Caia deste domingo (30), está empenhada no plano de eliminar todos os homens. Ela escolhe Gui Araújo para ser o próximo desafiado. Os dois entram em uma disputa emocionante. Ana Paula Reunalt não consegue responder à pergunta sobre Hollywood e é desbancada por Gui Araújo.



