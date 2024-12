No primeiro duelo do game, Mulher Melão levou a melhor e eliminou o então líder do dia, Davi Brito, em uma bela disputa. Na sequência, a musa do carnaval escolheu Ávine Vinny para o desafio. Porém, ela não soube dizer o nome da estrutura flexível que conecta um feto à placenta. Com isso, o cantor avançou para a rodada seguinte.