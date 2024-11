Nelson Freitas e Pierre Bittencourt protagonizam o embate mais longo da história do Acerte ou Caia!

A duas rodadas do Desafio Final, Nelson Freitas se aproximava do prêmio. Mas desta vez, o ator desafiou o colega de profissão Pierre Bittencourt e juntos protagonizaram o embate mais longo da história do Acerte ou Caia! Mas o veterano não soube dizer o nome do tempo de descanso que, na medida certa, faz bem à saúde. Com isso, Pierre se tornou o novo líder.