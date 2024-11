No sétimo duelo do Acerte ou Caia! deste domingo (20) teve duelo de cantores. O líder Naldo Benny chamou Vanessa Jackson para o desafio e mais uma vez contou com a sorte. Pois a artista não soube dizer qual o nome do brinquedo feito de uma base de couro e penas, arremessado com a palma da mão.