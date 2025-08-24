‘O pior é que eu já caí aqui’, lamenta Raquele antes de ir para o buraco
Quando ganhou o programa, a cantora e doceira aceitou o Desafio Final, mas acabou não conseguindo acertar as dez perguntas
Emilly Araújo chamou Raquele para jogar no sexto duelo deste domingo (24). A doceira e cantora acabou sendo eliminada pela adversária. Quando venceu o programa, Raquele aceitou o Desafio Final, mas acabou não conseguindo acertar as dez perguntas. Com isso, acabou indo para o buraco. ‘O pior é que eu já caí aqui’, lamentou ela.
