‘O pior é que eu já caí aqui’, lamenta Raquele antes de ir para o buraco

Quando ganhou o programa, a cantora e doceira aceitou o Desafio Final, mas acabou não conseguindo acertar as dez perguntas

Acerte ou Caia|Do R7

Emilly Araújo chamou Raquele para jogar no sexto duelo deste domingo (24). A doceira e cantora acabou sendo eliminada pela adversária. Quando venceu o programa, Raquele aceitou o Desafio Final, mas acabou não conseguindo acertar as dez perguntas. Com isso, acabou indo para o buraco. ‘O pior é que eu já caí aqui’, lamentou ela.

