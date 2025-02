Ovelha não acerta espécie de passarinho e perde duelo para Vida Vlatt

No Acerte ou Caia! deste domingo (26), o cantor Ovelha foi sorteado para iniciar as rodadas de duelos como líder. O artista foi apresentado a seus oponentes e escolheu enfrentar a atriz Vida Vlatt. Após gastar as três vidas que tinha para pular a resposta, ele acabou indo direto para o buraco ao não saber responder sobre uma espécie popular de passarinho.