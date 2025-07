Paloma Poeta vence Acerte ou Caia! e fatura prêmio de R$ 23 mil

Os jornalistas Paloma Poeta e Tino Júnior se enfrentaram no Acerte ou Caia! deste domingo (13). Os colegas de profissão lembraram o tempo que trabalharam juntos no Rio de Janeiro. Tino não conseguiu responder qual é a expressão que significa insistir em algo e deixou o jogo. A sorte estava do lado de Paloma Poeta, que levou R$ 23 mil para casa. Acompanhe!



