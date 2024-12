A duas rodadas do Desafio Final, Paulinho Serra conseguiu um feito nesta edição do Acerte ou Caia: liderar por três rodadas seguidas. Desta vez o humorista chamou o cantor Márcio, do Karametade, para o embate. Ao não saber como é conhecida a residência grande, luxuosa e com fino acabamento, o pagodeiro foi para o buraco.