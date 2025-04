Pe Lanza vence duelo com Rafael Ilha e é o vencedor do dia do Acerte ou Caia O cantor optou por não participar do desafio final e ficou com metade do prêmio que acumulou

Acerte ou Caia|Do R7 27/04/2025 - 19h09 (Atualizado em 27/04/2025 - 19h09 ) twitter

