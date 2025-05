Pergunta sobre tecnologia manda Dani Bolina para o buraco

Murilo Couto escolheu Dani Bolina para o segundo duelo da edição do Acerte ou Caia. Durante a rodada, a modelo não soube responder qual tecnologia é usada para identificar uma pessoa pelas características do rosto. Ao descobrir que a resposta era "reconhecimento facial", Dani reagiu: "Sabe quando eu ia saber isso? Nunca." Com o erro, ela acabou caindo no buraco.



