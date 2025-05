Presentão: Ronald Nazário cai no lugar da mãe, Milene Domingues, após comentarista errar pergunta

A comentarista esportiva Milene Domingues participou do Acerte ou Caia! e disputou contra Solange Frazão. Após não conseguir responder uma questão sobre quem é mãe da família Simpson, famosa por seu cabelo azul, ela deixou o game, mas seu filho Ronald Nazário, que teve participação especial no programa de Dia das Mães, caiu no lugar dela. Veja!



