Que sufoco! Pocah quase perde a liderança, mas pergunta sobre K-pop elimina David Cardoso antes

Pensa em um duelo sofrido! Firme na liderança, Pocah chamou David Cardoso Jr para a brincadeira e não foram poucas as vezes em que o ator quase estourou o tempo. Mas não pense que ele foi o único! A cantora também viveu momentos de pura tensão e já estava com a corda no pescoço quando a resposta veio nos segundos finais. David, por sua vez, só teve a lamentar: logo em seguida, ele recebeu uma pergunta sobre o nome de uma boyband coreana, se desesperou, chutou várias letras do alfabeto e acabou no buraco.



