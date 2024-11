Rafael Sardão vence o nono episódio do ‘Acerte ou Caia!’

Rafael Sardão foi o mais sortudo neste nono episódio do Acerte ou Caia! Antes de chegar ao programa, o ator se preparou muito bem para o desafio. Ele treinou o raciocínio com jogos de palavras-cruzadas. O semblante calmo fez com que os oponentes evitassem um duelo contra Rafael, que precisou de apenas uma rodada para acumular R$ 55.500. Mas como não aceitou tentar dobrar o prêmio no Desafio Final, saiu com a metade do prêmio - o equivalente a R$ 27.750.