Raquel Brito vai para o buraco depois de não saber responder qual o cano que escoa água do telhado

Raquel Brito foi a segunda participante a desafiar Arthur Aguiar no Acerte ou Caia deste domingo (19). A influenciadora digital não conseguiu vencer o duelo, pois não soube falar que ‘calha’ é o cano que escoa água do telhado. Ela acabou indo para o buraco, porém, não sem antes rever a queda de seu irmão Davi Brito, que participou do programa em dezembro de 2024.