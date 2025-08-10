Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Regis Danese recebe homenagem do filho após perder duelo contra Duda Nagle

O cantor recebeu ainda um 'presente' inusitado neste Dia dos Pais

Acerte ou Caia|Do R7

Faltando oito desafios para o Duelo Final, Duda Nagle convocou Regis Danese para a competição. Em clima de Dia dos Pais, Regis relembrou de trajetória na música e contou com a torcida do filho, Brunno Danese. Apesar de não levar a melhor no desafio, Regis recebeu uma homenagem emocionante do filho.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • acerte-ou-caia
  • Música
  • Show

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.