Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Rezende se emociona ao receber homenagem do pai no palco do Acerte ou Caia!

O influenciador encarou duelo contra Duda Nagle

Acerte ou Caia|Do R7

Neste domingo (10) de Dia dos Pais, Rezende se emocionou ao receber homenagem de seu pai no palco do Acerte ou Caia. Já na competição, Duda escolheu o influenciador para um duelo empolgante que abordou questões sobre conhecimentos gerais. Ao fim da disputa, Duda levou a melhor e acumulou prêmio de R$ 89 mil.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • acerte-ou-caia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.