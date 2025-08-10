Rezende se emociona ao receber homenagem do pai no palco do Acerte ou Caia!

Neste domingo (10) de Dia dos Pais, Rezende se emocionou ao receber homenagem de seu pai no palco do Acerte ou Caia. Já na competição, Duda escolheu o influenciador para um duelo empolgante que abordou questões sobre conhecimentos gerais. Ao fim da disputa, Duda levou a melhor e acumulou prêmio de R$ 89 mil.



