Ronaldo faz breve dueto com Humberto antes de cair no buraco

No segundo duelo deste domingo (27), Dodô Pixote escolheu jogar com um colega de profissão. Ele chamou Ronaldo, da dupla com Humberto, para enfrenta-lo. Ronaldo não soube responder qual a grande ameaça climática causada pelo aumento da emissão de gás carbônico. Com isso, ele foi eliminado. No entanto, antes de ir para o buraco, ele fez um breve dueto com sua dupla.



