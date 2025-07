Sem sorte? Fábio Porchat vence duelo contra Bela Fernandes, mas soma apenas R$ 500 ao prêmio

Para aumentar o prêmio final, Fábio Porchat precisa de sorte e conseguir um valor alto nas moedas do programa. O líder seguiu na disputa e escolheu duelar contra Bela Fernandes. A influenciadora se enrolou em uma resposta e garantiu mais uma vitória ao ator, que, mais uma vez, se decepcionou com o resultado. O ator somou apenas R$ 500 ao valor total da tarde deste domingo (6). "Eu estou chateadíssimo", lamentou. Veja!



