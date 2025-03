Sidney Sampaio resiste a duelo equilibrado contra Gui Vieira e continua no jogo

Sidney Sampaio novamente usou a estratégia para continuar no jogo do Acerte ou Caia. O ator passou uma pergunta para Gui Vieira, desperdiçou mais uma vida, mas continuou no jogo. A charada do dia envolvia um famoso personagem do humorista Pedro Bismarck.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!