Valéria Valenssa é eliminada pela influenciadora Franciele Grossi

No primeiro duelo do game, Valéria Valenssa levou a melhor e eliminou o então líder do dia, Kleber Bambam em uma bela disputa. Na sequência, a ex-musa do carnaval escolheu Franciele Grossi para o desafio. Porém, ela não soube dizer o nome do paulista que é considerado ‘o pai do futebol brasileiro’. Com isso, a influenciadora e ex-participante de vários realities show avançou para a rodada seguinte.