Vida Vlatt pula pergunta, e Mayla Araújo dá adeus à disputa ao não saber resposta

A atriz Vida Vlatt seguiu firme e forte com suas três vidas, após encarar o segundo duelo do Acerte ou Caia! deste domingo (26) contra a ex-A Fazenda e também atriz Vivi Fernandez. Ao escolher o lado prata da moeda, ela somou R$ 3 mil ao valor do prêmio e decidiu desafiar Mayla Araújo, empresária, influenciadora e irmã de Emily Araújo. A jovem não soube responder qual a palavra que é uma parte do corpo ou integrante de uma banda e deu adeus à disputa.