Jesus desce à Terra e salva os fiéis dos atos de Satanás | Apocalipse

O exército de Ricardo invade o Vale do Armagedom para persuadir os cristãos a receberem a Marca da Besta. O Anticristo logo aparece e se prepara para decapitar Benjamin para corromper Davi. No mesmo instante, acontece a segunda vinda de Jesus, que desce à Terra com seu exército de anjos para levar os Santos da Resistência à Glória Eterna. Ricardo e Stefano são os primeiros a serem atirados no lago de fogo e os fiéis são levados à Nova Jerusalém.