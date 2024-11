Derramamento das Sete Taças acontece e mundo é dizimado | Apocalipse

Isabela acaba chorando pela morte de seu pai e o tirano a manipula novamente. Após seduzi-la, ele pede para que ela prove seu amor dando sua vida por ele. Assim, a jovem tira a própria vida na frente do Anticristo, que assiste contente. O derramamento das Sete Taças acontece e as pessoas com a Marca da Besta ainda começam a desenvolver úlceras na pele e toda a água do planeta é transformada em sangue. A população é dizimada, restando apenas a Nova Babilônia. Reclamando dos acontecimentos, Débora é morta por Ricardo com uma facada no abdômen.