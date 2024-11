Prisão da Nova Babilônia é palco de chacina do governo de Ricardo | Apocalipse

Isabela visita Susana na cela e grita com a mãe, que está fraca pelas torturas de Ricardo, mas mesmo assim tenta fazer as pazes com a filha. Ela chora, chateada com o que o Anticristo fez com Isabela, mas é enforcada pela filha e morre. Durante uma conversa tensa sobre os caminhos escolhidos por Vittorio, Stefano mata o próprio filho, lamentando sua fé em Deus. Celeste e Hanna também são mortas a tiros na prisão.