Adriano fala com Ricardo e critica as atitudes do filho. No meio da conversa, ele se revela como o traidor do governo e se intitula como um soldado de Deus. O Anticristo se irrita com a situação e, antes de matar o pai, seus olhos ficam pretos. Ainda, Melina e Lia decidem se autodestruir para não serem descobertas pela traição e não colaborarem mais com os planos do Anticristo.