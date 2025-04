Protagonista

Louise Clós vive a primeira protagonista de sua carreira depois de interpretar Damaris na superprodução Reis. Para o trabalho como Bárbara, a atriz passou por uma intensa preparação. “Foram muitas pesquisas e laboratórios. Perdi seis quilos com acompanhamento médico. Também passei por consultas com fonoaudiólogos para diminuir o meu sotaque do Rio Grande do Sul e aprender o carioca, já que a história se passa no Rio de Janeiro".

Divulgação/Seriella Productions