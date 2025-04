Beatriz (Sofia Fornazari)

Irmã gêmea não idêntica de Bárbara (Mel Summers), Beatriz (Sofia Fornazari) é uma menina alegre, companheira e melhor amiga de Bárbara. Sofre com os problemas da família, mas percebe que com a irmã as coisas são sempre piores. É a única que acredita que Bárbara vê vultos e ouve vozes, embora não goste quando ela toca no assunto. Vai sofrer ao lado da irmã e ser sua fiel protetora, formando um elo que vai durar até a vida adulta das duas

Divulgação/Seriella Productions