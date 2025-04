Barbara desmaia ao relembrar momento traumático da infância | Até Onde Ela Vai

Bárbara topou contar sua história de superação em um programa, mas não imaginava que seria afetada pelos fantasmas do passado. Questionada sobre o momento mais traumático da infância, a mulher relembrou a noite em que o pai, com uma postura perturbada, adentrou o quarto dela. Sem conseguir falar, ela cai desmaiada no chão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!