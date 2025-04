Bárbara é uma mulher que tenta superar os traumas do passado e conviver com as cobranças do presente. Insegura, ela decidiu se entregar em um relacionamento a qualquer custo. Baseado em uma história real, Até Onde Ela Vai estreia na próxima segunda (14), às 22h45, na tela da RECORD.



