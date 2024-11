Achamos em São Paulo: Bar de 102 anos é famoso por inventar o bauru e por clientes famosos

Achamos em São Paulo um bar de 102 anos que é famoso por ter inventado a receita original do bauru e por ter sido frequentado por clientes famosos, como os escritores Monteiro Lobato e Mario de Andrade. Os dois tiveram uma discussão acalorada no local. O bauru foi criado depois que um estudante de direito originário da cidade do interior paulista deu as instruções para preparo do lanche com rosbife, queijo e picles. Garçons com longas trajetórias profissionais são comuns nesse tipo de lugar tradicional.