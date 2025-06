Acidente em Itaquera envolve quatro veículos e deixa feridos Colisão mobiliza bombeiros e interdita rua na zona leste de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h36 ) twitter

Acidente envolvendo quatro veículos e deixa feridos em Itaquera, zona leste de SP

Na rua Leonidio Allegretti, em Itaquera, zona leste de São Paulo, um grave acidente ocorreu quando um carro perdeu o controle em uma ladeira, colidindo com um poste e três outros veículos, incluindo uma Kombi usada para trabalho. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (30) e resultou em várias pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate.

Duas pessoas foram encaminhadas a hospitais próximos, enquanto um terceiro ferido, com lesão no tórax, foi levado ao pronto-socorro de Hermelindo Matarazzo. Entre os ocupantes do carro, uma mulher sofreu uma fratura na mão.

A Polícia Técnica está realizando a perícia no local, que permanece interditado até a remoção dos veículos envolvidos. A investigação busca identificar o responsável pelo acidente para que os prejuízos sejam ressarcidos.

Assista ao vídeo - Acidente envolvendo quatro veículos deixa feridos em Itaquera, zona leste de SP

