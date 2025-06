Adolescente é baleada durante treino em academia de Cariacica (ES) Barulhos externos causam pânico entre frequentadores Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 12h53 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h53 ) twitter

Jovem é baleada enquanto treinava na academia

Uma adolescente de 16 anos foi baleada na perna enquanto treinava em uma academia em Cariacica, Espírito Santo.

O incidente ocorreu quando a jovem segurava um colchonete e interrompeu seu treino ao ouvir barulhos vindos de fora do estabelecimento. Câmeras de segurança capturaram o momento em que ela foi atingida pelo disparo.

A dona da academia relatou que os frequentadores estavam assustados com os sons externos, incluindo buzinas e rojões, que foram confundidos com fogos de artifício. O estado de saúde da adolescente é considerado delicado, e a origem do tiro ainda não foi identificada.

O caso também está associado a um desentendimento próximo envolvendo um motoboy e uma cliente que cancelou um pedido após a entrega. A investigação continua para esclarecer quem efetuou o disparo.

‌



Assista ao vídeo - Jovem é baleada enquanto treinava na academia

