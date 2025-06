Guarda Civil acha cemitério clandestino com 12 ossadas na zona sul de São Paulo

A Guarda Civil Municipal descobriu 12 ossadas em um cemitério clandestino no Jardim Apurá, zona sul de São Paulo . Moradores relataram movimentações noturnas suspeitas, como carros durante a madrugada e lanternas acesas. A Polícia Civil está investigando se as ossadas estão ligadas ao Tribunal do Crime, suspeita levantada pela condição em que foram encontrados os corpos. As chuvas na região podem dificultar a retirada das ossadas, que serão enviadas ao Instituto Médico Legal para identificação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!