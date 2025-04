Adolescente realiza sonho ao passear de Ferrari em São Paulo Fernando, de 17 anos, é surpreendido com convite para andar em carro de luxo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 13h45 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adolescente ganha passeio inesperado de Ferrari na zona leste de SP

Fernando, um adolescente de 17 anos da zona leste de São Paulo, teve uma experiência inesquecível enquanto tirava fotos de uma Ferrari estacionada em frente a uma loja. O proprietário do carro surpreendeu Fernando ao convidá-lo para um passeio no veículo de luxo.

O jovem, apaixonado por carros, aceitou o convite e vivenciou momentos emocionantes dentro da Ferrari avaliada em cerca de R$ 4 milhões. O vídeo do passeio rapidamente viralizou nas redes sociais.

Embora a mãe de Fernando tenha ficado inicialmente preocupada com a segurança do filho ao aceitar a carona inesperada, ela expressou alívio ao saber que tudo correu bem. Esta não foi a primeira vez que Fernando teve contato com um carro desse nível; anteriormente, ele impressionou outro proprietário de Ferrari com seu conhecimento sobre veículos.

Com planos de estudar engenharia automotiva, Fernando sonha em um dia possuir um carro como a Ferrari. As experiências vividas e o incentivo dos proprietários reforçam ainda mais esse desejo.

‌



Assista em vídeo - Adolescente ganha passeio inesperado de Ferrari na zona leste de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!