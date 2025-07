Polícia identifica três adolescentes suspeitos de assaltarem e matarem publicitário em São Paulo Polícia aguarda decisão judicial sobre internação provisória dos suspeitos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h09 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h09 ) twitter

Polícia identifica três adolescentes suspeitos de assaltarem e matarem publicitário em São Paulo

A Polícia Civil identificou três adolescentes suspeitos de envolvimento em um assalto que culminou na morte do publicitário Adriano Pedreira, ocorrido na zona oeste de São Paulo.

A vítima foi assaltada na passarela Quatro Estações, na Barra Funda, e chegou a relatar o incidente aos familiares antes de sofrer uma parada cardiorrespiratória, que levou ao seu falecimento após cerca de 20 dias internado.

Os suspeitos foram identificados através de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. A polícia solicitou a internação provisória dos menores infratores e aguarda a decisão da justiça.

Os objetos roubados durante o assalto ainda não foram recuperados. As investigações seguem em andamento, com alguns detalhes mantidos em sigilo devido à participação de adolescentes no caso.

